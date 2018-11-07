Санкт-Петербург, 7 ноября, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Решение России и Китая перейти на расчеты без доллара — политическое и касается пока только двух стран, но всё равно станет негативным сигналом для американской валюты, хотя в обозримом будущем массовый отказ от использования доллара маловероятен, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 7 ноября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя информацию о скором переходе России и Китая на расчеты в национальных валютах.

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Как сообщалось ранее, глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов сообщил журналистам, что Россия и Китай могут подписать соглашение по переходу на расчеты в национальных валютах еще до конца 2018 года. Проект соглашения уже представлен Дмитрию Медведеву и Си Цзиньпину, а представители китайского правительства выразили «сильную заинтересованность» в его подписании, отметил Шувалов.

«Решение о переходе на расчеты в национальных валютах — политическое и пока касается только двух наших стран. Но вместе с тем это плохой сигнал для доллара. Он всегда считался безусловно надежным и не использовался в качестве политического инструмента. А теперь у участников рынка возникают подозрения, что такое использование возможно. И не столь важно, насколько эти подозрения оправданы — сигнал все равно негативный.

Но непрерывный перерасчет сложен и сопряжен с издержками. Можно предполагать, что Россия и Китай выберут одну базовую валюту, в которой будут идти расчеты. В связи с тем, насколько экономика Китая больше российской, более вероятно, что такой валютой станет юань, а не рубль.

Бизнес использует доллар по очень простой причине: это выгодно. Доллары есть у всех, и эта валюта стабильна. Можно вспомнить, как в девяностые, когда рубль был нестабилен, все считали в долларах. Как только стабильность рубля была достигнута, от этого сразу отказались, потому что никто не заинтересован в постоянных пересчетах.

В глобальном масштабе отказ от доллара возможен, только если доллар перестанет быть стабильным, если у него начнет прыгать курс, если возникнут сомнения в исполнении обязательств. Но и в таком случае мировая экономика будет искать одну новую общую валюту», — отметил Батушанский.