Владимир, 7 ноября, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Прокуратура просит назначить бывшему заместителю владимирского губернатора Дмитрию Хвостову, который обвиняется в получении взяток, наказание в виде 14 лет лишения свободы. Как сообщил 7 ноября портал «ПроВладимир», также сторона обвинения считает, что экс-чиновник должен заплатить штраф почти в 1,4 млрд рублей.

Т. Глебова. Тюрьма. 1927

По мнению прокуратуры, Дмитрий Хвостов должен отбывать наказание в колонии строгого режима, а штраф должен составлять 60-кратный размер полученных взяток. Также, если суд согласится с требованиями гособвинения, Дмитрию Хвостову будет запрещено занимать руководящие должности в течение 13 лет.

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Хвостов занимал в администрации бывшего губернатора Светланы Орловой пост заместителя главы области по строительству. Он обвиняется в получении взяток от руководства стройкомпаний. За деньги он помогал решить различные вопросы. Сумма взяток составляет более 23 млн рублей. Всего в деле четыре эпизода.

Чиновник был задержан в октябре 2016 года. За несколько месяцев до этого он был уволен с должности. Как тогда пояснила губернатор Светлана Орлова, причиной стали не уголовные дела, а нарушение сроков при строительстве важного объекта.