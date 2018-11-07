РФ и КНР стремятся к союзу, США – к новым санкционным ударам: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 ноября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- На выборах в Конгресс США большинство сохранят республиканцы;
- В Китае могут создать центр обслуживания С-300 и С-400;
- Вашингтон заявил о намерении ввести новые санкции против Москвы;
- Монголия готовится к строительству угрожающей Байкалу ГЭС;
- Назначен полпред президента РФ в СЗФО.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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