Киев, 7 ноября, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая находится в украинской тюрьме, намерена баллотироваться в президенты Украины, если неравнодушные граждане пришлют достаточно денег, заявила её сестра Вера Савченко 7 ноября в интервью изданию «Главком».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

"Для неё это уже дело принципа. Поскольку, если Надя зарегистрирует свою кандидатуру на должность президента, то после этого она даже какой-то иммунитет получит», — считает Вера Савченко.

Она отметила, что планирует открыть счёт, на который все желающие смогут перечислить средства на ведение избирательной кампании Надежды.

Напомним, Надежда Савченко стала звездой украинской пропаганды, когда оказалась в российской тюрьме по подозрению в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые погибли в результате обстрела украинских боевиков в июне 2014 года.

После освобождения политическая карьера «героини» не сложилась и Савченко вновь угодила в тюрьму, на этот раз украинскую. Её обвиняют в подготовке фантастического теракта против депутатов Верховной рады.

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