Санкт-Петербург, 7 ноября, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Правительство смягчило свою позицию и перешло к диалогу с нефтяными компаниями, которые устроит такая ситуация, ведь будут зафиксированы правила игры и компании перестанут нести ответственность друг за друга, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 7 ноября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя заявления премьер-министра Дмитрия Медведева о достигнутой правительством и нефтяниками договорённости.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как сообщалось ранее, Медведев заявил, что подписал постановление о соглашении между правительством и хозяйствующими субъектами. На базе этого постановления Министерство энергетики и ФАС должны заключить с нефтяниками соглашение о мерах по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов.

Предварительная договоренность между правительством и нефтяными компаниями достигнута, сказал Медведев: «Альтернатива была простая — или будет это соглашение, или будут ограничительные меры по поставкам на экспорт». Он предостерег нефтяников от нарушения соглашения и отметил, что в этом случае правительство готово к введению запретительных экспортных пошлин.

Заявления Медведева означают, что правительство смягчает свою позицию и делает шаг навстречу нефтяникам. Вместо ультиматумов предложен диалог, режим обсуждений и договоренностей. И условия в этих будущих соглашениях станут, вероятно, менее жесткими, чем анонсировалось изначально.

По аналогичной схеме был устроен компромисс государства с участниками рынка удобрений. Там тоже было решено, что на внутренний рынок продукция поставляется со скидками, на внешние — без них. Так и здесь: будет зафиксирована договоренность о поставке определённых объемов на внутренний рынок и о праве на экспорт всех остальных объемов.

Нефтяным компаниям выгоден такой механизм. Во-первых, будут зафиксированы правила игры, которые не поменяются на следующий день. Во-вторых, договоренности будут фиксироваться с каждым отдельным участником рынка, и одна компания не будет нести ответственность за нарушения, допущенные другой, — отметил Кумановский.