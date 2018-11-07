Калуга, 7 ноября, 2018, 12:29 — ИА Регнум. В Калуге направлено в суд уголовное дело в отношении 32-летней жительницы города за убийство своего новорождённого ребёнка. Об этом сообщила 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

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По версии следствия, обвиняемая самостоятельно родила младенца в наполненной водой ванне, не обращаясь к медикам. Антропометрические данные ребенка свидетельствуют, что он был зрелым, доношенным и жизнеспособным. Тем не менее женщина, желая смерти новорожденного, после родов не стала извлекать ребенка из воды и он погиб от асфиксии.

Убедившись, что младенец мертв, обвиняемая поместила его тело в пластиковый таз и прикрыла махровым полотенцем. Затем женщина вынесла таз с ребёнком на улицу и оставила в хозяйственном помещении, где его обнаружили сотрудники правоохранительных органов. В ходе следствия она признала свою вину в полном объеме.

Прокуратура считает, что вина обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»), полностью подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств. За совершение данного вида преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, житель города Сосенский Козельского района Калужской области убил 15-летнего сына за отказ выполнить домашнее задание. Мужчина нанес ребёнку несколько ножевых ранений, от которых подросток скончался на месте.