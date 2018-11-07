Чебоксары, 7 ноября, 2018, 12:19 — ИА Регнум. В Чувашии вынесено судебное решение по уголовному делу в отношении бывшего спикера Госсовета республики, ныне замруководителя главы администрации региона Валерия Филимонов. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Решением Московского районного суда Чебоксар, производство по делу прекращено, ему назначен судебный штраф, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Moskovsky--chv.sudrf.ru Из картотеки суда

Дело поступило в суд 31 октября 2018 года. Расследование вело УФСБ по Чувашии. Валерию Филимонову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»). Речь идёт о периоде его руководства государственным унитарным предприятием «Фармация» минздрава Чувашии.

По данным источника в правоохранительных органах, в 2015—2016 годах от имени возглавляемой организации через конкурс были заключены договоры аренды нежилых помещений, которые принадлежали злоумышленнику и его родственникам — при этом установленная арендная плата была «существенно выше» рыночной. Согласно закону, о заинтересованности в данных сделках и конфликте интересов необходимо было уведомить учредителя — минздрав Чувашии, чего сделано не было.

По информации правоохранителей, Валерий Филимонов пошёл на особый порядок рассмотрения уголовного дела, то есть признал вину, возместил ущерб.

6 ноября 2018 года Московский районный суд вынес решение о прекращении производства по делу и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей (ст. 25.1 УПК РФ). Решение суда не вступило в законную силу.

Силовики отмечают, что судебный штраф, который является сравнительно новой мерой наказания в российском законодательстве, позволяет освободить от уголовного наказания лиц, впервые совершивших преступление и возместивших ущерб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2018 года Валерий Филимонов добровольно сложил полномочия спикера Госсовета. Он перешёл работать в администрацию главы республики на пост заместителя руководителя.