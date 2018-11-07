Москва, 7 ноября, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Получение Демократической партией большинства в Палате представителей приведет к обострению внутриполитической борьбы, а при наихудшем раскладе — к ступору в принятии решений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Под началом демократов нижняя палата Конгресса, скорее всего, будет торпедировать любые законодательные инициативы Белого дома — конечно, кроме санкций против России, особенно в части ужесточения иммиграционной политики и отмены Obamacare», — рассуждает Слуцкий.

Также контроль над Конгрессом позволит демократам перейти в наступление с прицелом на президентские выборы 2020 года.

«Думаю, что в скором времени мы увидим новые, многократно усилившиеся попытки дискредитации Трампа и его администрации. Демократы будут действовать по принципу «чем хуже, тем лучше», представляя любые проблемы в экономике США как провал действующего президента», — говорит депутат.

Он также предполагает, что Палата представителей возобновит расследование так называемого «сговора» между командой Дональда Трампа и Кремлем на выборах 2016 года.

«Что касается внешней политики Соединенных Штатов, то мы вряд ли увидим какой-то позитивный прорыв в российско-американских отношениях. Напомню, что конфронтация с Россией и Китаем — едва ли не единственный вопрос, по которому в политических кругах США существует консенсус», — отметил Слуцкий.

При этом парламентарий видит шанс на восстановление отношений между РФ и США.

Президент США назвал итоги промежуточных выборов в Конгресс «потрясающим успехом».

«Похоже, Дональд Трамп делает хорошую мину при плохой игре», — считает глава комитета.