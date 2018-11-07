Пекин, 7 ноября, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Крупные российские компании, которые попадут под новые санкции США, могут рассчитывать на поддержку государства. Об этом председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил в Пекине, где в настоящее время находится с трёхдневном визитом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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По его словам, Россия уже приспособилась к санкциям. Более того, РФ получила «определённый простор, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать новые хозяйственные механизмы». Премьер-министр выразил уверенность, что в случае введения новых санкции со стороны Соединённых Штатов «ничего критичного не произойдёт».

«Но всё это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных крупных компаний, если они окажутся под такого рода санкциями. Но, безусловно, мы это все выдержим. Просто жалко, что на это приходится тратить силы», — приводит РБК слова Медведева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Соединённые Штаты рассматривают возможность введения второго пакета санкций против России в «соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии». Как заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт, ведомство не может подтвердить, что Москва соблюдает условия, которые были установлены законом о ликвидации химического и биологического оружия от 1991 года, а госдеп уже проинформировал об этом конгресс. Второй пакет предполагает понижение уровня дипотношений и сокращение торговых связей.

Напомним, первый пакет антироссийских санкций из-за якобы использования Россией химобружия в британском Солсбери, где в марте 2018 года были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, США ввели в конце августа. Ограничительные меры предусматривают запрет экспорта в РФ оружия и товаров «двойного назначения».