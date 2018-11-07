Москва, 7 ноября, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 ноября подписал указ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе». На эту должность назначен Александр Гуцан, до сегодняшнего дня работавший заместителем генпрокурора РФ.

Szfo.gov.ru Александр Гуцан

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», — говорится в указе главы государства.

Ранее сегодня Совет Федерации освободил государственного советника юстиции 1-го класса Александра Гуцана от должности заместителя генерального прокурора на основании поданного им рапорта об увольнении из органов прокуратуры в связи с переходом на другую работу.

Должность полпреда в СЗФО стала вакантной 3 октября 2018 года, когда прежний полпред Александр Беглов был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга.

Справка

Александр Владимирович Гуцан родился в 1960 году в Гатчинском районе Ленинградской области. В 1987 году окончил юрфак ЛГУ имени А. А. Жданова по специальности «правоведение».

В 1976—1978 годах — ученик слесаря-инструментальщика, слесарь-инструментальщик Ленинградского электротехнического завода, г. Ленинград. В 1978—1981 годах служил в Вооруженных силах. В 1981—1982 годах — слушатель подготовительного отделения ЛГУ, затем, в 1982—1987 годах — студент университета.

В 1987—1989 годах — стажер, прокурор отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города Ленинграда. В 1989—1992 годах — помощник прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности. В 1992—1995 годах — прокурор, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1995—2000 годах — начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.

В 2000—2005 годах — помощник заместителя Генерального прокурора РФ по особым поручениям (по месту дислокации управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе), г. Санкт-Петербург.

В 2005—2007 годах — заместитель директора Федеральной службы судебных приставов — заместитель главного судебного пристава Российской Федерации. С 2007 года по сегодняшний день работал заместителем Генерального прокурора РФ.

За укрепление законности и правопорядка неоднократно поощрялся, награжден государственными и ведомственными наградами.

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Общая территория Северо-Западного федерального округа составляет 1 млн 687 тыс. кв. км, или 9,9% территории Российской Федерации. На ней проживают 13 млн 660 тыс. человек, или 9,5% населения РФ. Городское население составляет 83,7%, сельское — 16,3%. Административный центр округа — г. Санкт-Петербург.