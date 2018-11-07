Краснодар, 7 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Часть Краснодара осталась без электроснабжения в результате аварийного отключения электроэнергии на линии 6−10 киловольт подстанции «Северо-Восточная». Как сообщили в пресс-службе администрации города, отключение произошло около 09:00 7 ноября.

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В результате обесточено 47 электроподстанций меньшей мощности. Без света остались жители по улицам Уссурийской, Российской и другим.

«Работы по восстановлению электроснабжения уже ведутся», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. По данным мэрии, на устранении аварии работает две бригады специалистов.