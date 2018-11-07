Санкт-Петербург, 7 ноября, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Пять участников преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств, задержаны сотрудниками полиции Северной столицы при помощи федеральных и региональных коллег. Всего в группу входили более 20 жителей Санкт-Петербурга и других регионов России. Об этом сообщили 7 ноября в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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По версии следствия, в результате незаконной банковской деятельности участники преступной группы извлекли доход в размере более 13,5 млн рублей.

Проведено 45 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ростове-на-Дону. В ходе обысков изъято 12 млн рублей, компьютеры, банковские программные системы, документы по фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, печати фирм-однодневок.

Как считает следствие, возглавлял группу 53-летний мужчина. За комиссионное вознаграждение он и его подельники занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от юрлиц на счета подконтрольных злоумышленникам фирм.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Работа по установлению всех обстоятельств преступной деятельности продолжается.