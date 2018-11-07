Ярославль, 7 ноября, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Главным федеральным инспектором по городу Москве назначен Виктор Костин, долгое время работавший на различных должностях в Ярославской области. Информацию об этом Виктор Костин подтвердил корреспонденту ИА REGNUM.

Yarregion.ru Виктор Костин

Его предшественник Владимир Лавленцев, по словам самого Костина, «перешел на другую работу». До этого назначения Виктор Костин работал в аппарате Совета безопасности РФ.

Виктор Костин родился 4 октября 1969 года. Трудовую деятельность начал в лечебных учреждениях города Ярославля, работал заместителем главного врача областной клинической больницы с 1998 по 2005 год.

В 2005—2006 годах работал первым заместителем директора территориального фонда обязательного медицинского страхования. С 2006 по 2014 год курировал вопросы социальной политики в правительстве Ярославской области в должности заместителя губернатора. В 2014 году по собственному желанию перешел на работу в коммерческие структуры. В 2016 году вернулся в правительство Ярославской области на должность заместителя председателя правительства, был первым заместителем председателя. В начале 2018 года покинул этот пост и начал работать в Совбезе.

В 2015 году Виктор Костин основал благотворительный фонд имени равноапостольного князя Владимира, по инициативе которого, в частности, в 2018 году в Россию привозили мощи святого Спиридона Тримифунтского. В целом фонд был ориентирован на связи с Афоном.