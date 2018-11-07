Екатеринбург, 7 ноября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В 2018 году через систему свердловских детских лагерей прошло почти на 6 тысяч детей больше, чем в 2017-м. Об этом депутатам думы Екатеринбурга сообщила замглавы департамента образования мэрии Елена Кречетова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерлагере

Кречетова отметила, что в 2018 году через систему детских оздоровительных лагерей прошли 121 026 детей и подростков, тогда как в прошлом году таким шансом воспользовались 115 076 человек.

Таким образом, число прошедших через лагеря увеличилось на 5950 детей.

Отметим, в октябре Свердловская пригородная компания тоже отчиталась о своих успехах. Организация перевезла к местам отдыха на 15% больше детей, чем в 2017 году. Особой популярность пользовался маршрут из Екатеринбурга в оздоровительный лагерь в Егоршино.