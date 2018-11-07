Москва, 7 ноября, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Продажи Volkswagen в России увеличились на 21% за десять месяцев текущего года, в сравнении с 2017 годом, сообщило 6 ноября аналитическое агенство АвтоСТАТ.

Jude Freeman Логотип Volkswagen

Всего с начала года по конец октября в России было продано 84 698 автомобилей Volkswagen. При этом только за октябрь было реализовано 9928 машин, это на 20% больше, чем за октябрь прошлого года.

Самым продаваемым автомобилем марки Volkswagen стал, как и в 2017 году, Volkswagen Polo. Рост продаж этой модели составил 31%, её приобрели 5343 покупателя.

Продолжают пользоваться спросом у покупателей и автомобили сегмента SUV. Впереди всех по продажам в этом сегменте оказался кроссовер Tiguan второго поколения, который приобрели в октябре 3309 автолюбителей. Таким образом, рост продаж этой модели составил 24%. Также были проданы 233 внедорожника Teramont и 543 новых кроссовера Touareg.

Глава Volkswagen в России Ларс Химмер заявил также, что компания ещё в октябре начала приём заказов на новую версию Tiguan OffRoad. Начальная цена на модель с дизельным двигателем мощностью 150 л. с. составляет 1 млн 969 тыс. рублей, на модель с бензиновым двигателем 180 л. с. — 2 млн 039 тыс. рублей.

В лидерах продаж остаётся и модель Volkswagen Golf, которая поступила на авторынок в сентябре. Эту модель в октябре приобрели 145 покупателей.

Стоит отметить, что версия Golf, выпускаемая для России, оборудуется двигателями мощностью 125 л. с. либо 150 л. с.