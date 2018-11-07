Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2018, 10:30 — ИА Регнум. После многочисленных жалоб на работу общественного транспорта в Ростове-на-Дону и обещаний чиновников провести проверку ситуация не нормализовалась. Реакции не последовало и после того, как горожане забросали властей просьбами нормализовать работу общественного транспорта на официальном сайте ростовской администрации, сообщает ИА REGNUM.

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Ввести дополнительные санкции в отношении перевозчиков просят интернет-пользователи. В частности, добавить в административный кодекс Ростовской области новые штрафы за нарушения работы общественного транспорта.

«Если на маршруте положено 20 автобусов, ездит только пять, то транспортная компания должна будет выплачивать штраф за отсутствующие автобусы. Несоблюдение интервала посещения остановок — штраф. Контроль осуществлять по системе Глонасс/GPS и наличию произведенных безналичных оплат», — предложил горожанин в сервисе «Активный ростовчанин».

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Вместе с тем на сайте администрации размещено ещё несколько просьб к властям, поступивших за последние несколько дней. Властей призывают в кратчайшие сроки наладить движение общественного транспорта.

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ИА REGNUM напоминает, что жители Ростова-на-Дону требуют роспуска городского департамента транспорта. Причиной недовольства горожан стала транспортная реформа, которая проведена в городе-миллионнике. Теперь горожане ждут транспорт по часу, а то и более. Горожане просят уволить всю команду «транспортников» и назначить грамотного руководителя.