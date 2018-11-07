Курган, 7 ноября, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Депутаты Курганской областной думы просят продлить ограничение на торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией в розницу. Соответствующее обращение к председателю правительства России Дмитрию Медведеву они приняли на заседании облдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Боярышник

Запрет был введён с 20 апреля 2018 года сроком на 180 суток. Постановление №28 5 апреля издал главный государственный санитарный врач России. Срок уже истёк. Однако нового ограничивающего документа пока нет.

При этом депутаты отмечают пользу от такой меры. По их словам, число случаев отравления алкоголем за время ограничений снизилось с 8283 до 6789 — на 20%.

Напомним, вопрос об ограничении розничной продажи непищевой спиртосодержащей продукции возник в 2016 году. Этому способствовала трагедия в Иркутске. Концентратом для ванн «Боярышник», содержащим метиловый спирт, отравились 123 человека. Из них 76 погибли.