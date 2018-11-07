Даллас, США, 7 ноября, 2018, 09:55 — ИА Регнум. «Даллас Маверикс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 119:100.

Javier Mendia García Лука Дончич

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Джон Уолл, который набрал 24 очка.

В составе «Далласа» наибольшую результативность показал защитник Лука Дончич, набравший 23 очка.

«Даллас Маверикс» (Даллас) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 119:100 (35:24, 35:25, 17:29, 32:22).

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