Чебоксары, 7 ноября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал данные о миграции населения в январе — сентябре 2018 года. Согласно представленной информации, миграционная убыль в республике растёт, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Касаткин Николай Алексеевич. Переселенцы. 1881

Согласно представленным данным, в январе-сентябре 2018 года в Чувашию прибыли 33 955 человек, что на 5% больше (или на 1614 человек), было за аналогичный прошлогодний период. Выбыли за девять месяцев 36 906 — рост на 7,93% (или на 2713 человек). Миграционная убыль возросла с 1852 до 2951 человека.

В основном миграционная активность наблюдалась внутри региона, и эта активность растёт. Если в январе-сентябре 2017 года перемещения внутри республики совершили 20 656 человек, то в январе-сентябре 2018 года — 22 033 человека.

Что касается межрегиональной миграции, то в Чувашию по итогам девяти месяцев прибыли 10 397 человек, что на 7,07% больше, чем было в январе — сентябре прошлого года. В то же время республику покинули 13 301 человек — это на 6,9% больше по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Миграционная убыль выросла соответственно с 2730 до 2904 человек.

Значительно сокращается число международных мигрантов. Число покинувших пределы Чувашии увеличилось с 1097 до 1572 человек, число вновь прибывших сократилось с 1975 до 1525 человек.

Среди муниципалитетов миграционный рост обеспечили Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарский район (в расчете на 10 тыс. населения). Наибольший отток зарегистрирован в Шумерлинском районе.