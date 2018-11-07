Неаполь, Италия, 7 ноября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что голландский арбитр Бьорн Куйперс отнёсся к нему «без уважения». Об этом сообщает UOL.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

«Больше всего меня разозлила одна вещь — то, как рефери обращался со мной. То, что он сказал мне, было проявлением неуважения», — заявил Неймар.

По мнению Неймара, Куйперс должен уважительно относиться к игрокам, а не считать себя всех остальных из-за того, что у него есть свисток и карточки. Он также заявил, что надеется на то, что в связи с этим будут предприняты какие-то меры.

Отметим, что на первой добавленной минуте матча Неймар получил жёлтую карточку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Наполи» и ПСЖ сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.