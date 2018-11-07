Москва, 7 ноября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Рынок нефти 6 ноября не испытывал недостатка в негативном новостном фоне. В результате котировки впервые с 20 августа опустились ниже отметки $72, отметившись на минимуме в районе $71,15. К концу дня котировки частично сократили внутридневные потери, но остались глубоко в красной зоне. Главным фактором давления на цены послужили послабления, которые дал Вашингтон восьми странам, покупающим нефть у Ирана. Участники рынка рассчитывали на более жесткий сценарий санкций и были разочарованы дальнейшим отступлением угрозы возникновения дефицита предложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Снижение цен на нефть

«Не в пользу роста котировок сказались и свежие прогнозы минэнерго США. Ведомство пересмотрело в сторону повышения свою оценку добычи в Штатах на 2018 и 2019 гг. на 1,5% и 2,6% соответственно. При этом прогноз по нефти Brent был понижен на 1,8% и 4,2% соответственно. Масла в огонь подлил обновленный прогноз аналитиков Morgan Stanley, которые также пересмотрели свои ожидания по ценам на нефть в сторону снижения, сославшись на мировые поставки выше ожиданий и дальнейшую поддержку со стороны производителей ОПЕК», — пояснил эксперт.

К слову, накануне стало известно, что Ирак планирует достичь договоренности с международными компаниями о помощи в наращивании добычи и увеличения объемов экспорта. Отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США снова выросли, на этот раз на 7,8 млн баррелей. Далее игроки сосредоточатся на официальном отчете минэнерго, который должен отразить боле скромный прирост запасов.

«Таким образом, на данный момент путь наименьшего сопротивления для котировок Brent по-прежнему движется вниз. Но при отсутствии дополнительных медвежьих факторов цены, скорее всего, смогут остановиться в районе отметки $70 и воздержатся от более глубокой просадки. В ближайшей перспективе не исключены попытки восстановления над уровнем $72», — считает Мащенко.

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