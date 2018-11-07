Санкт-Петербург, 7 ноября, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершился Молодежный кинорынок Cinemarket. За три дня работы мероприятия прошло пять питчингов и выступили 34 спикера. Участниками кинорынка стали более 300 человек из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Самары, Перми, Мурманска и других городов, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фото предоставили организаторы мероприятия Кино.Платформа Cinemarket На сцене

В ходе питчингов проекты оценивали креативный продюсер телеканала ТВ-3 Анна Гудкова, сценарист Любовь Мульменко, главный редактор онлайн-кинотеатра Satrt.ru Михаил Клочков и другие деятели кинематографа.

Победители питчинга:

Категория «Полный метр» — «40 дней» Нилы Фахурдиновой

— «40 дней» Нилы Фахурдиновой Work-in-Progress — «Неправильные» Жана Просянова

— «Неправильные» Жана Просянова «Хай-концепт сериалы» — «Миссия» татьяны Матюшонок

— «Миссия» татьяны Матюшонок «Короткий метр» — «Эксгумация» Марии Аксёновой и «Неошибка» Александра Ермолина

— «Эксгумация» Марии Аксёновой и «Неошибка» Александра Ермолина «Кино. Мода. Петербург» — «Новая волна» Юлии Мавриной, «Шинель» Александры Добрянской, «Петербургский типаж» Натали Барановой и «Последнее платье императрицы» Ирины Белозеровой.

Проекты-победители получили продюсерскую поддержку в дальнейшей разработке от Кино. Платформы Potential. Кроме того, по итогам кинорынка некоторые проекты заинтересовали продюсеров Сергея Сельянова, Елену Гликман и Владислава Рубина.

Фото предоставили организаторы мероприятия Кино.Платформа Cinemarket Сергей Сельянов

Помимо защит, в рамках кинорынка прошли открытые дискуссии и творческие встречи, в которых приняли участие продюсер Сергей Сельянов, режиссёры Анна Меликян и Александр Хант, актер Семен Трескунов и другие.

В день открытия Cinemarket, 2 ноября, Кино. Платформа Potential совместно с журналом «Сеанс» и Центром «Антон тут рядом» устроила Благотворительный вечер. Вырученные средства направили в Центр «Антон тут рядом» на реализацию программ комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра.

Кино. Платформа Potential с 2014 года поддерживает молодых кинематографистов, помогая им раскрыть и реализовать свой творческий потенциал. За пять лет Potential воплотила в жизнь 12 проектов, провела 59 событий, приняла более 3 тыс. сценариев и собрала свыше 8 тыс. участников.