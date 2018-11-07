Вашингтон, 7 ноября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. 55% избирателей США не одобряют политику действующего президента страны Дональда Трампа. Об этом, как передает телеканал CNN, свидетельствуют данные опроса избирателей, проголосовавших на промежуточных выборах в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Также сообщается, что политику главы Белого дома поддерживают 44% жителей страны, а 31% опрошенных «твердо» одобряет политику Трампа.

Согласно опросу, почти 39% избирателей пришли на промежуточные выборы в США, чтобы выразить несогласие с работой президента. Поддержать главу Белого дома пришли на выборы только 26% жителей страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, промежуточные выборы в конгресс и другие органы власти в США прошли 6 ноября 2018 г.

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