Сахалин «отрезали» от России, НАТО исполняет мечту Польши: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Начались учения НАТО в Польше;
- Сахалин «отрезают» от России по воздуху;
- Обоснованность снижения цен на рыбу в магазинах Приморья проверит ФАС;
- Долги граждан России за ЖКХ хотят передавать коллекторам;
- Рубль «следит» за итогами выборов в Конгресс США.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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