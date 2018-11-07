Москва, 7 ноября, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Сегодня, 7 ноября, Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков — АО «Банк инноваций и развития» и ООО КБ «Агросоюз», сообщается на сайте регулятора.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Решение принято в связи с тем, что кредитные учреждения вели рискованную финансовую политику. При этом отмечается, что регулятор неоднократно применял в отношении банков меры надзорного воздействия. Однако руководители «Банка инноваций и развития» и банка «Агросоюз» не сделали должных выводов.

По величине активов «Банк инноваций и развития» занимал 286-е место в банковской системе РФ, банк «Агросоюз» — 198-е место. В обоих кредитных учреждениях назначены временные администрации. Банки являлись участниками системы страхования вкладов.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2018 года Центробанк РФ лишил лицензии около 40 российских банков.

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