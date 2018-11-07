Посёлок городского типа Сосновка, Тамбовская область, 7 ноября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. В результате пожара в одном из жилых домов в рабочем поселке Сосновка Тамбовской области погибли шесть человек, сообщает 7 ноября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Ada Be Пожар в доме

По данным ведомства, пожар произошел в ночь на 7 ноября. В настоящее время установлены личности четырех погибших — 39-летнего хозяина дома, а также троих мужчин 1958, 1987 и 1988 годов рождения. Детей среди погибших нет.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Отмечается, что в доме у погибшего нередко собирались компании для распития алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в городе Юрга Кемеровской области в частном доме произошёл пожар. Погибли восемь человек — двое взрослых и шестеро детей. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: СКР возбудил дело по факту пожара в частном доме в Кемеровской области