Ульяновск, 7 ноября, 2018, 08:52 — ИА Регнум. В Ульяновске на рассмотрение депутатского корпуса вынесен проект городского на 2019 год. Планируется снижение дефицита и выход в 2020—2021 годах на бездефицитный бюджет, говорится в сообщении.

Прогнозные параметры бюджета-2019

Согласно проекту, в следующем году доходы бюджета спрогнозированы в сумме 9,355 млрд рублей, что на 435 млн рублей, чем с первоначально утверждёнными параметрами на 2018 года. Расходы предлагается увеличить с 9,248 млрд рублей до 9,667 млрд рублей. Дефицит спрогнозирован со снижением на 15,1 млн рублей — в сумме 311,8 млн рублей.

По данным финансового управления Ульяновска, в доходной части бюджета доля налоговых и неналоговых доходов составляет 54%: показатель спрогнозирован в сумме 5 млрд рублей, с ростом к первоначальному бюджету текущего года на 339,8 млн рублей (или на 7,3%). Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета, составляют 4,3 млрд рублей.

Бюджет сохранит социальную направленность: свыше 68% (или 6,625 млрд рублей) планируется направить на содержание и развитие учреждений социальной сферы.

Спикер ульяновской гордумы Илья Ножечкин при обсуждении проекта бюджета обратил внимание на то, что в 2018 году прогнозируется рост собственных доходов города.

«Уже на период 2020—2021 годов мы планируем выйти на бездефицитный бюджет. Что касается проекта бюджета следующего года, то дефицит прогнозируется 6,2%. Напомню, в прошлом году он составил 7%», — отметил глава городского парламента.

Проект бюджета будет рассмотрен с 20 по 26 ноября на профильных комитетах, публичные слушания запланированы на 22 ноября. Окончательное принятие главного финансового документа запланировано на 14 декабря.