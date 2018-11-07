Москва, 7 ноября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Банк России с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Агросоюз» (г. Москва). Решение принято в связи с тем, что склонность банка к риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов, сообщается на сайте регулятора.

Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

Центробанк РФ в ходе проверок неоднократно выявлял в деятельности банка недооценку кредитного риска и предупреждал об этом руководство. Однако должных выводов сделано не было. Также установлен факт отсутствия в кассе банка «Агросоюз» крупной суммы денег — более 1,3 млрд рублей.

По величине активов банка «Агросоюз» занимал 198 место в банковской системе РФ. В кредитной организации назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября ЦБ РФ лишил лицензии московский «Банк инноваций и развития». 31 октября были отозваны лицензии двух российских банков — у московского «Инкаробанка» и у АО «Международный банк Санкт-Петербурга». Всего с начала 2018 года регулятор лишил лицензии около 40 российских банков.

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