Две женщины-мусульманки впервые избраны в Конгресс США
Вашингтон, 7 ноября, 2018, 08:40 — ИА Регнум. В Конгресс США впервые избрали двух женщин-мусульманок от штатов Миннесота и Мичиган. Об этом сообщает Huffington Post.
Steve Evans
В парандже
«Представители Демократической партии Рашид Тлаиб (Мичиган) и Ильхэн Омар (Миннесота), победившие на праймериз в своих округах, стали первыми женщинами-мусульманками, когда-либо избранными в Конгресс США», — передает вещатель.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября текущего года в США стартовали промежуточные выборы в Конгресс. Кроме того, жители ряда штатов выбирают губернаторов.
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