Вашингтон, 7 ноября, 2018, 08:39 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах, где накануне, 6 ноября, состоялись промежуточные выборы, большинство в сенате останется за республиканцами. Такое мнение высказал аналитик ИА REGNUM, автор постоянного проекта «Хроники турбулентной Америки» Иван Кузнецов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Читайте также: Пресс-секретарь Белого дома о выборах в США: «Мы довольны»

Итоги промежуточных выборов в США Трамп назвал большим успехом

«Несмотря на то, что официальных результатов выборов во многих штатах остаётся ждать ещё несколько часов, по данным крупнейших СМИ США, основанным на прогнозах текущих тенденций, большинство в американском сенате останется за республиканцами», — говорит эксперт.

При этом отмечается, что более половины мест в палате представителей конгресса отойдёт членам Демократической партии.

Ранее по теме: С чем идут США к решающим выборам

«Эти данные фактически приобретают силу официальных результатов. Так, лидер меньшинства (а теперь, возможно и большинства) в нижней палате Нэнси Пелоси уже выступила с поздравлениями своим сторонникам и соратникам, а саму её, по некоторым данным, уже поздравил по телефону президент США Дональд Трамп», — добавил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в конгресс. Полностью будет переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). В одних штатах лидируют демократы, в других — республиканцы.