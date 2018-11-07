Аннаполис, США, 7 ноября, 2018, 08:04 — ИА Регнум. В штате Мериленд на выборах победил кандидат от Республиканской партии США, действующий губернатор Ларри Хоган.

Marrh2 Ларри Хоган

На текущий час подсчитаны 99% голосов избирателей, явка составила 63,8%, всего к урнам пришло около 2,2 млн человек. По итогам голосования в сенат переизбрался демократ Бэн Кардин, в конгресс прошли семеро представителей Демпартии и один республиканец. Состав представителей остался неизменным.

На текущий час в сенат США избраны по два представителя демократов и республиканцев, конгресс остается преимущественно республиканским (36 республиканцев против 15 представителей Демпартии).

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Луизиана посчитано 99% голосов, от штата в конгресс прошли пятеро республиканцев и один демократ.

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