Сент-Луис, США, 7 ноября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Цитата из м\ф «Шайбу! Шайбу!» Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Сент-Луиса» хет-трик оформил нападающий Райан О’Райлли, ещё одна шайба на счету Робби Фаббри. Российский форвард Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

В составе «Каролины» заброшенная шайба на счету Джейкоба Славина.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 13 очков в 13 матчах. «Каролина» идёт на 25-м месте, в активе команды 14 очков в 15 играх.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).

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