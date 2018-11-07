Вашингтон, 7 ноября, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки намерены действовать в соответствии с законом о нераспространении химического оружия, который требует от Вашингтона введения дополнительных ограничительных мер против России, заявила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт.

Санкции дяди Сэма

По ее словам, ведомство не может подтвердить, что Москва соблюдает условия, которые были установлены законом о ликвидации химического и биологического оружия от 1991 года, а Госдеп уже проинформировал об этом конгресс.

Напомним, в конце августа США ввели первый пакет антироссийских санкций из-за того, что РФ якобы использовала химоружие в британском Солсбери, где в марте этого года были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Первый пакет предусматривает запрет экспорта в РФ оружия и товаров «двойного назначения». Второй предполагает понижение уровня дипотношений и сокращение торговых связей.

Отметим, что официальный Лондон обвинил в отравлении Скрипалей Москву, заявив, что они якобы были отравлены произведённым в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». При этом никаких существенных доказательств до сих пор представлено не было.

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