Киев, 7 ноября, 2018, 07:36 — ИА Регнум. На Украине корью заболело более 36 тыс. человек, заявили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины 6 ноября на официальном сайте организации.

Эпидемия

По оперативным данным, с начала 2018 года заболели 14 111 взрослых и 22 344 ребёнка.

«Если уровень заболеваемости останется прежним, до конца года количество больных корью может превысить наивысший показатель заболеваемости, который был зафиксирован на Украине с 1991 года (42 724 человека в 2006 году)», — сказано в сообщении.

Напомним, корь пришла на Украину в 2017 году из Румынии. Основной причиной массовости заболевания стало отсутствие прививок у населения.

В соседней Польше обеспокоены ситуацией на Украине, правительство разрабатывает закон, по которому в Польшу не смогут въезжать непривитые иностранцы.

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