Москва, 7 ноября, 2018, 06:23 — ИА Регнум. Русские стремятся к преображению себя и мира, к «живой жизни» и недопущению прихода абсолютного зла, являясь тем самым душой мира, заявил лидер движения «Суть времени» Сергрей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Купола

По словам политолога, в позитивном смысле русское государство существует для преображения человека, для его восхождения, «новой земли и нового неба» и «живой жизни».

«Почему русские писатели и люди вообще так к этой духовной смерти относились специфически? Потому что они все время хотели живой жизни. И это чувство живой жизни у них намного сильнее чем на Западе, поверьте, там к духовной смерти относятся проще. Здесь эта живая жизнь, обожение, преображение — это есть высшая цель позитивная», — заявил политолог. Он также добавил, что есть и вторая цель — недопущение абсолютного зла: «Россия была, есть и будет катехоном, то есть удерживателем вторжения абсолютного зла».

При этом, по словам эксперта, русские живут «умным чувством», в то время как, например, евреи — «страстной мыслью». При этом единство страсти и рацио как раз и является русским способом существования. Причем такой совершенно определенный тип языка и мозга непонятен очень многим в мире. В то же самое время между «судом и милостью» русские в большей степени стремятся к милости.

«Конечно, русские уклоняются в сторону милости так же, как протестантизм уклоняется в сторону суда. Окончательное свойство суда — это уничтожение человечества, и мы это тоже знаем… Россия — это душа мира,… и огромные посягновения на Россию и ее огромные страдания связаны с тем, что она такова, она не может быть другой, и уничтожение ее есть уничтожение души мира. Все это не есть строго рациональные вещи», — закончил мысль политолог, получив одобрение со стороны целого ряда присутствующих в зале экспертов.

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