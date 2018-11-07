Брянск, 7 ноября, 2018, 05:15 — ИА Регнум. В селе Шеломы Новозыбковского района Брянской области был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-службы МЧС России.

Mil.ru Обезвреживание снаряда

Сообщается, что на место происшествия выехали взрывотехники. Обнаруженным опасным предметом оказался артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Боеприпас был вывезен и обезврежен саперами. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября в Калуге местные жители обнаружили предмет, напоминающий боеприпас. По данным МЧС, это оказался артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Спасатели обезвредили снаряд.