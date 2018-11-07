Афины , 7 ноября, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Договоренность о том, чтобы перестать выплачивать из госбюджета зарплату десяти тысячам служителей церкви, достигнута между предстоятелем Греческой православной церкви Иеронимом и премьер-министром этой страны Алексисом Ципрасом, сообщает Reuters.

Peter van der Sluijs Греческий священник

Речь идет о выплатах священникам и персоналу церквей. Согласно договоренности, теперь они не будут считаться госслужащими.

Средства на оплату труда этой категории будут выплачиваться из специального церковного фонда, в который государство будет направлять субсидии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономика Греции находится в глубоком кризисе. В начале августа страна получила от ЕС последний транш на сумму €15 млрд.