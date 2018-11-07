Вашингтон, 7 ноября, 2018, 04:12 — ИА Регнум. Демократическая партия США получила два места в сенате по предварительному подсчету голосов, сообщает агентство Bloomberg.

U.S. Senate Photo Studio Зал заседаний Сената

Согласно инфографике агентства, на текущий момент времени двое представителей Демпартии прошли в сенат. По количеству человек, прошедших в палату представителей, пока лидируют республиканцы: 14 кандидатов против 10 от Демпартии.

Reuters предоставляет иные данные: согласно их инфографике, текущие результаты свидетельствуют о паритете партий на выборах в палату представителей — у обеих партий прошло по 20 кандидатов.

Напомним, 6 ноября 2018 года в США проходят промежуточные выборы в конгресс, а также выборы губернаторов в нескольких штатов. Основная интрига выборов заключается в том, смогут ли представители Республиканской партии взять большинство в палате представителей.

Также напомним, что в настоящее время уже завершили свою работу избирательные участки в 11 штатах.