Красноярск, 7 ноября, 2018, 03:08 — ИА Регнум. Красноярский край приближается к сезону заготовки деревьев для новогодних праздников. Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, всего в этом году в регионе планируют заготовить более 8500 елей, пихт и сосен на территории пяти районов: Каратузского, Большемуртинского, Манского, Шушенского, Богучанского.

Хвойные деревья

Краевые власти напоминают, что по закону гражданам запрещено самостоятельно заготавливать ели к Новому году. Это делают предприниматели, лесничества, а также арендаторы по результатам открытого аукциона.

По данным минлесхоза, аукцион по продаже права заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки новогодних деревьев пройдет 22 ноября. Сезон заготовки деревьев для новогодних праздников начнётся 1 декабря.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, главная красноярская новогодняя ёлка в этом году претендует на рекорд. 55-метровое новогоднее дерево, установленное в Красноярске, станет самым высоким в России.