Париж, 7 ноября, 2018, 02:34 — ИА Регнум. Шестеро подозреваемых ультраправых активистов арестованы во Франции по подозрениям в подготовке покушения на президента республики Эммануэля Макрона, сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

По данным французских спецслужб, шестеро подозреваемых были арестованы в трех разных регионах Франции — на юго-востоке Лиона, на границе с Германией и Люксембургом и недалеко от города Рен. Сообщается, что среди подозреваемых пять мужчин и одна женщина в возрасте от 22 до 62 лет. Все они, по данным МВД Франции, связаны с ультраправыми движениями.

«Следствие изучает неточный план покушения на президента республики», — заявил некий правоохранитель телеканалу.

Как подчеркнул телеканал, аресты начались после заявления Макрона о возрастающей угрозе со стороны крайне правых движений. В то же время, как сообщает Reuters, крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») по предварительным опросам может получить больше голосов, нежели партия Макрона, на грядущих в мае 2019 года выборах в Европарламент.