Москва, 7 ноября, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Массового восстания в США не будет вне зависимости от результатов выборов в Конгресс, заявил 6 ноября редактор журнала The National Interest Джейкоб Хейлбрун в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Вооружённые ковбои

«Демократы вложили столько денег в эти выборы, что, возможно, и начнется какое-то насилие, если они потерпят сокрушительное поражение, но какого-то массового восстания в США, конечно же, не будет. До этого еще не дошло», — сказал он.

Прогнозировать итог выборов журналист не стал:

«С 2016 года сейчас никто не знает точно, какой будет результат».

Напомним, 6 ноября в США проходят выборы в Палату представителей, Сенат, а также выборы губернаторов.