Джакарта, 7 ноября, 2018, 01:52 — ИА Регнум. Образцы российского вооружения для всех видов войск будут представлены на Международной выставке Indo Defence Expo & Forum 2018 в индонезийской столице, сообщили в «Рособоронэкспорте».

Павел Аджигильдяев Самолёт-амфибия Бе-200

В компании уточнили, что в Джакарте будут показаны корабельный комплекс ПВО «Панцирь-МЕ», зенитный ракетный комплекс С-400, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 и многое другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Indo Defence Expo & Forum в столице Индонезии пройдет с 7 по 10 ноября. В выставке примут участие представители 59 стран, в том числе Белоруссия, Япония, Саудовская Аравия.