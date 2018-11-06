Москва, 7 ноября, 2018, 01:33 — ИА Регнум. У Демократической партии в США нет лидера, заявил 6 ноября журналист Михаил Таратута в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

ИА REGNUM

«У демократов повестка дня — отрицание [президента США Дональда] Трампа, его политики. У них нет своего послания народу, своей положительной повестки. И самое главное — у них нет лидера. [Хиллари] Клинтон — это уже, конечно, отыгранная карта. А молодых… Дело в том, что Клинтон очень жестко держала в руках всю партию. Она зачистила практически всё политическое поле», — сообщил он.

По его словам, США за последние годы сильно изменились, особенно заметен политический раскол:

«Сегодня конгресс стал дисфункционален. Они не могут даже слушать друг друга. И поэтому они не могут принять ни одного важного для страны решения. Нет согласия ни в чем, за исключением, разве что, консенсуса по отношению к России».

Напомним, в Соединенных штатах Америки 6 ноября проходят выборы в Палату представителей, Сенат, а также губернаторские выборы.