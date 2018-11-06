Киев, 7 ноября, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Более 40 кандидатов планируется на предстоящих в 2019 году президентских выборах на Украине, заявила председателя ЦИК этой страны Татьяну Слипачук, сообщает УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Уже больше 30 человек планируют баллотироваться, уточнила Слипачук. Но ожидается еще большее число кандидатов.

Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. Президента выберут на пятилетний срок. Основные претенденты — действующий украинский лидер Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.