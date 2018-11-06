«Шальке-04» уверенно обыграл турецкий «Галатасарай» в 4-м туре ЛЧ
Берлин, 7 ноября, 2018, 01:02 — ИА Регнум. 6 ноября между коллективами «Шальке-04» и «Галатасарай» на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой немецкого клуба.
Первый мяч в дебюте матча забил австрийский универсальный форвард Гвидо Бургшталлер — 1:0. На 57-й минуте Марк Ут удвоил преимущество «горняков» — 2:0.
Статистикаматча («Шкалье-04"/"Галатасарай»)
Удары 12/8
Удары в створ ворот 5/1
Процент владения мячом 47%/53%
Нарушения правил 13/16
Поданные угловые 2/1
«Шальке-04», одержав победу и набрав 8 очков, укрепился на 2-м месте и лишил «Локомотив» шансов на выход в плей-офф ЛЧ. «Галатасарай» с 4-мя баллами остался на 3-й строчке.
Стартовые составы команд на матч:
«Шальке-04»: Нюбель, Настасич, Стамбули, Сане, Ут, Руди, Калиджури, Арит, Шопф, Бургшталлер, Эмболо.
«Галатасарай»: Муслера, Мариано, Азиз, Линнес, Кабак, Родригеш, Беланда, Донк, Ндиайе, Донк, Онйекуру, Гюмюш.
Главный арбитр матча: Уильям Коллам.
Желтые карточки: Руди — 54, Стамбули — 55, Донк — 72, Азиз — 81, Челик — 84.
Голы: Бургшталлер 4 — 1:0, Ут 57 — 2:0.