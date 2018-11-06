Москва, 7 ноября, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп — симптом назревших перемен в американском обществе, заявил 6 ноября кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Цитата из к/ф «Уолл-стрит». реж. Оливер Стоун. 1987. США WASP

«Я с самого начала говорил, что появление Трампа сродни началу процесса, который у нас назывался перестройкой в СССР. Было понятно, что в стране надо что-то менять. Вот Трамп — симптом того, что в стране надо что-то менять. Отсюда спорадические действия, но главное, что они действительно разделяют страну», — сказал он.

Шахназаров отметил, что можно почувствовать эти точки разделения.

«Мы читали про противоречия между белыми англосаксонскими протестантами (WASP) и всем остальным населением. Эти разговоры, что к 2050 году белые станут меньшинством. Это те американцы, которые считают себя основателями Америки. Эти противоречия становятся все более и более очевидны», — считает кинорежиссер.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы. Идет борьба за 35 мест из 100 в Сенате и все 435 мест в Палате представителей. Также определяются обладатели 36 губернаторских кресел из 50.