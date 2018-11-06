Рим, 7 ноября, 2018, 00:57 — ИА Регнум. 6 ноября между коллективами «Наполи» и «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Под занавес первой половины забил испанский крайний защитник Хуан Бернат, замкнув передачу Килиана Мбаппе — 0:1. На экваторе второго тайма Лоренцо Инсинье реализовал пенальти — 1:1.

Статистика матча («Наполи"/"ПСЖ»)

Удары 20/9

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения мячом 44%/56%

Нарушения правил 10/12

Поданные угловые 8/4

«Наполи», набрав 6 очков, занял второе место группы С. «Пари Сен-Жермен» с 5-ю баллами идет строчкой ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Наполи»: Оспина, Руй, Максимович, Кулибали, Альбиоль, Руис, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«ПСЖ»: Буффон, Силва, Керер, Маркиньос, Верратти, Менье, Бернат, Дракслер, Мбаппе, Неймар, Ди Мария.

Главный арбитр матча: Бьорн Кейперс.

Желтые карточки: Мбаппе — 29, Керер — 32, Руис — 45, Верратти — 89, Неймар — 90+1.

Голы: Бернат 45 — 0:1, Инсинье (пен) 63 — 1:1.