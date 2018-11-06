Мадрид, 7 ноября, 2018, 00:54 — ИА Регнум. 6 ноября между коллективами «Атлетико» и «Боруссия» на стадионе «Ванда Метрополитано» был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось победой «матрасников».

Футбол

Первый мяч на 33-й минуте забил опорный полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес после передачи Филипе Луиса — 1:0. На 80-й минуте Гризманн удвоил преимущество «матрасников» — 2:0.

Статистика матча («Атлетико"/"Боруссия»)

Удары 16/3

Удары в створ ворот 8/0

Процент владения мячом 36%/64%

Нарушения правил 8/4

Поданные угловые 7/2

«Боруссия» с 9-ю очками осталась лидером группы А. «Атлетико» (Мадрид) с тем же количеством баллом идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Облак, Луис, Хуанфран, Эрнандес, Партей, Сауль, Корреа, Родриго, Гризманн, Калинич.

«Боруссия»: Бюрки, Хакими, Аканджи, Пищек, Топрак, Делейни, Санчо, Ройс, Пулишич, Витсель, Алькасер.

Главный арбитр матча: Даниэль Орсато.

Желтые карточки: Корреа — 6, Санчо — 31, Аканджи — 90+1, Ройс — 90+3.

Голы: Сауль 33 — 1:0, Гризманн 80 — 2:0.