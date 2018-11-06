Санкт-Петербург, 7 ноября, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Музыкальная группа A-Ha выступит в Санкт-Петербурге 20 ноября 2019 года в рамках турне, посвященного их альбому Hunting High and Low, сообщает портал Newinform.

Yoshi Группа A-Ha

Сообщается, что этот альбом принес группе международный успех в 1985 году, в честь этого альбома и будет мировое турне. По словам лидера группы Пола Воктора-Савоя, тогда коллектив вложил все свои силы в этот альбом, предполагая, что это единственный шанс группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году группа Rammstein выступит в Москве рамках тура по Германии и странам Европы. На серии концертов музыканты представят свой новый альбом.