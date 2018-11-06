Рим, 7 ноября, 2018, 00:52 — ИА Регнум. 6 ноября между коллективами «Интер» и «Барселона» на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Первый мяч в конце матча забил вышедший на замену бразильский крайний атакующий полузащитник Малком после передачи Филиппе Коутиньо — 0:1. Через 4 минуты Мауро Икарди сравнял счет — 1:1.

Статистика матча («Интер» / «Барселона»)

Удары 11/25

Удары в створ ворот 1/9

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 10/9

Поданные угловые 3/10

Набрав 10 очков, «Барселона» укрепилась на 1-й строчке группы B. «Интер» с 7 баллами идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Интер»: Ханданович, Врсалько, де Врей, Асамоа, Весино, Шкриниар, Наингголан, Политано, Перишич, Брозович, Икарди.

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, Бускетс, Артур, Коутиньо, Суарес, Дембеле.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Желтые карточки: Ракитич — 42, Брозович — 84, Перишич — 88.

Голы: Малком 83 — 0:1, Икарди 87 — 1:1.