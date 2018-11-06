«Интер» вырвал ничью в матче Лиги чемпионов против «Барселоны»
Рим, 7 ноября, 2018, 00:52 — ИА Регнум. 6 ноября между коллективами «Интер» и «Барселона» на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч 4-го тура регулярного сезона Лиги чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.
Первый мяч в конце матча забил вышедший на замену бразильский крайний атакующий полузащитник Малком после передачи Филиппе Коутиньо — 0:1. Через 4 минуты Мауро Икарди сравнял счет — 1:1.
Статистика матча («Интер» / «Барселона»)
Удары 11/25
Удары в створ ворот 1/9
Процент владения мячом 41%/59%
Нарушения правил 10/9
Поданные угловые 3/10
Набрав 10 очков, «Барселона» укрепилась на 1-й строчке группы B. «Интер» с 7 баллами идет позицией ниже.
Стартовые составы команд на матч:
«Интер»: Ханданович, Врсалько, де Врей, Асамоа, Весино, Шкриниар, Наингголан, Политано, Перишич, Брозович, Икарди.
«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, Бускетс, Артур, Коутиньо, Суарес, Дембеле.
Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.
Желтые карточки: Ракитич — 42, Брозович — 84, Перишич — 88.
Голы: Малком 83 — 0:1, Икарди 87 — 1:1.